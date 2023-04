Der Zähler ist getauscht: Würzburger Familie speist nach langem Warten jetzt Strom aus ihrer Photovoltaik-Anlage ins Netz

Plus Ein Fall von vielen: Wochenlang warteten die Melzers auf einen neuen Stromzähler, um Solarstrom ins Netz einspeisen zu können. Warum plötzlich alles ganz schnell ging.

Ihr Fall hat für einiges Aufsehen gesorgt, viele klagten nach dem Bericht dieser Redaktion über ähnliche Probleme: Nach der Installation ihrer neuen Photovoltaik-Anlage musste das Ehepaar Melzer aus Würzburg wochenlang auf den nötigen neuen Stromzähler zum Einspeisen ins Netz warten. Nun ging es aber schneller, als von den Mainfranken Netzen (MFN) zunächst angekündigt.

Noch im März war bei den MFN als zuständiger Netz- und Messstellenbetreiber von einem halben Jahr Wartezeit die Rede gewesen. Ungewöhnlich lang, bis zu drei Monate sind aber durchaus üblich, wie Recherchen der Redaktion ergaben.