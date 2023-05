Dettelbach/Augsburg

04:00 Uhr

Dettelbacher Stimme in München: Eva-Maria Weimann, neue Vize-Chefin der Bayern-SPD, will für den ländlichen Raum kämpfen

Die Chefs und die neue Stellvertreterin in der Bayern-SPD: (von links) die Landesvorsitzenden Florian von Brunn und Ronja Endres mit Eva-Maria Weimann aus Dettelbach.

Plus Nach vier Jahren als Beisitzerin im Landesvorstand geht es für die 35-Jährige aus Unterfranken jetzt einen Schritt höher in der SPD-Hierarchie. Was sie vorhat.

Von Michael Czygan

Auf dem Parteitag der Bayern-SPD ist Eva-Maria Weimann, Stadt- und Kreisrätin aus Dettelbach (Lkr. Kitzingen), zur neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden. Die Schweinfurter Gewerkschafterin Marietta Eder war nicht mehr angetreten.

Weimann, die bei der Landtagswahl im Oktober als Direktkandidatin im Stimmkreis Kitzingen sowie auf Platz vier der SPD-Liste für Unterfranken antritt, ist bildet damit zusammen mit Matthias Dornhuber aus Fürth die Stellvertretung des Vorsitzenden-Duos Florian von Brunn und Ronja Endres. Die 35-Jährige aus Unterfranken kam beim Parteitag in Augsburg auf über 85 Prozent der Delegiertenstimmen.

