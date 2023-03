Deutschlandweit erste Plauderkasse in Schweinfurt: "Hier können Sie sich Zeit lassen"

Plus Das Edeka Frische-Center Höchner eröffnet in Schweinfurt die deutschlandweit erste Kasse zum Plaudern. Worüber die Menschen beim Einkaufen sprechen.

Hetzende Menschen, genervte Blicke und verdrehte Augen. In den langen Schlangen vieler Supermarktkassen eine tagtäglich vorkommende Szene. Viel Zeit, um seine Waren einzuräumen oder gar ein nettes Pläuschchen mit der Kassiererin zu halten, bleibt im schnelllebigen Supermarktalltag kaum. Geschäftsführer Marius Höchner und seine Mitarbeiterin Helga Schöner haben deshalb für ihr Edeka Frische-Center Höchner am Bergl eine innovative Idee entwickelt, um den Kunden ein angenehmeres Einkaufserlebnis anzubieten.

Jeden Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr sitzt Helga Schöner an ihrer Plauderkasse im Edeka am Bergl in Schweinfurt. "Wir haben Zeit heute, machen Sie sich keinen Stress. Wir sind hier an einer Plauderkasse", beruhigt die Kassiererin eine Kundin, die in ihrem Geldbeutel hastig nach den richtigen Münzen wühlt und sich dabei besorgt nach der langen Schlange hinter sich umsieht. "Ich habe den Kollegen an die Kasse drüben gerufen, für die Menschen, die keine Zeit haben."

Der zufriedene Kunde kommt immer wieder

"Die Idee mit der Plauderkasse kommt aus den Niederlanden. Ich bin jemand, der sehr gerne und sehr viel mit den Kunden an der Kasse redet, auch weil ich der Meinung bin: Der zufriedene Kunde kommt immer wieder. In einem gemeinsamen Gespräch ist Herr Höchner deshalb auf die Idee gekommen, die Plauderkasse hier auch mal testweise zu probieren", erzählt Schöner über die Anfänge der deutschlandweit ersten Plauderkasse.

Die Themen, worüber die Kunden sich mit Helga Schöner unterhalten, sind unterschiedlich. "Vorhin hat ein Kunde Samen gekauft. Ich habe auch einen Garten. Dann haben wir uns darüber unterhalten. Neulich kam ein Kunde und hat Katzenfutter gekauft. Ich habe ihn darauf angesprochen und er hat mir von seinem Kater erzählt." Auch das Wetter und kleine Kinder, die ihre Eltern oder Großeltern beim Einkaufen begleiten, sind beliebte Gesprächsthemen. Ein Kunde stellte Schöner mal die Frage, ob man denn an dieser Kasse plaudern muss. "Müssen Sie nicht, aber Sie dürfen", entgegnete die Kassiererin.

Plauderkasse: Hier können Sie sich Zeit lassen.

Seit mittlerweile vier Wochen steht nun jeden Dienstagmorgen an Kasse 7 ein Schild mit der Aufschrift: "Plauderkasse. Hier können Sie sich Zeit lassen." Das Feedback der Kundinnen und Kunden fällt größtenteils positiv aus. "Wir haben viele Stammkunden. Gerade ältere Menschen, die es sich einrichten können, kommen dann eher mal an einem Dienstag, wenn die Plauderkasse geöffnet ist und nehmen dieses Angebot in Anspruch."

Jedoch ist nicht jeder von dieser besonderen Kasse begeistert. Vor allem Kundinnen und Kunden, die das Schild übersehen, sind manchmal etwas verärgert. "Viele Menschen sehen das Schild nicht, weil Menschen generell keine Schilder lesen", schmunzelt Schöner. Die Kassiererin hat Verständnis dafür, dass viele Leute in Eile sind. Jedoch ist ihre Kasse nie die einzige Anlaufstelle. "Kunden, die keine Zeit haben, können auch an die anderen Kassen zu meinen Kollegen gehen."

Auch Helga Huslik hat beim Anstellen das Schild übersehen. Schöner nimmt sich die Zeit und erklärt ihrer Kundin das Konzept der Plauderkasse. Im Gegensatz zu einigen anderen Kunden ist Huslik jedoch positiv überrascht von ihrem ersten Besuch an der besonderen Kasse. "Ich finde das gut. Viele ältere Leute sind alleine und freuen sich, wenn sie mal mit jemandem plaudern können." Ihr heutiger Besuch an der Plauderkasse wird nicht der letzte bleiben. "Ich finde das furchtbar, dass es viele Leute an der Kasse so eilig haben. Hier ist das angenehmer, da kann man sich auch mal etwas Zeit lassen", freut sich Huslik.

Die Plauderkasse soll dauerhaft bleiben

Filialleiter Marius Höchner ist bisher sehr zufrieden mit der Umsetzung seiner Idee. "So wie es derzeit ausschaut, wollen wir das Angebot mit der Plauderkasse dauerhaft einführen. Ob wir das aber noch auf weitere Kassen ausweiten, müssen wir sehen, wahrscheinlich eher weniger." Dem Umsatz schadet die Plauderkasse jedenfalls nicht.

Von Kollegen aus anderen Filialen hat Höchner überwiegend positiven Zuspruch erhalten, seine Idee umsetzen möchte aber zurzeit niemand. "Zur aktuellen Situation mit Personalmangel und hohen Kosten ist sowas natürlich eigentlich genau das Gegenteil, was positiv für uns als Markt ist." Für die Zufriedenheit seiner Kunden nimmt Höchner das allerdings gerne in Kauf.