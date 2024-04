Deutschlandweite Störung bei Kartenzahlung: Welche Banken betroffen sind und was bisher bekannt ist

Plus Eine deutschlandweite Großstörung sorgt seit Donnerstagmorgen für Probleme bei der Kartenzahlung. Dieses Mal scheint es nicht an den Lesegeräten zu liegen.

Wer aktuell bargeldlos bezahlen möchte, könnte in Geschäften vom Kartenlesegerät eine Fehlermeldung erhalten. Denn seit Donnerstagmorgen verursacht eine Großstörung Probleme bei der Kartenzahlung in ganz Deutschland. Vor allem Kunden der Sparkasse, der Commerzbank und der Volks- und Raiffeisenbanken scheinen davon betroffen zu sein.

Der Störungsmelder "allestörungen.de" verzeichnete am Donnerstagmorgen alleine für die Sparkasse circa 1100 Störungen. Zwar wurden auch für die Commerzbank und Volks- und Raiffeisenbanken einige Störungen gemeldet. Mit 51 und 41 Meldungen lagen sie jedoch deutlich unter dem Niveau der Sparkasse.