Schweinfurt/Würzburg

11:02 Uhr

DGB-Expertin in Schweinfurt: Was bei einem Ferienjob zu beachten ist

Plus Wie ist das mit dem Lohn beim Ferienjob? Wer darf eine solche Arbeit machen? DGB-Jugendsekretärin Anna-Katrin Guck in Schweinfurt gibt Antworten.

Von Jürgen Haug-Peichl

Wenn Ende dieser Woche in Bayern die Sommerferien beginnen, heißt das für manche Schülerinnen und Schüler: Geld verdienen. Wer also einen Ferienjob beginnt, sollte einige rechtliche Vorgaben beachten. Darauf weist die unterfränkische Jugendvertretung im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hin, die ihren Sitz in Schweinfurt hat.

Lohn: Laut einer Mitteilung der Jugendvertretung gilt für über 18-Jährige der gesetzliche Mindestlohn von derzeit zwölf Euro pro Arbeitsstunde. Das sei auch dann relevant, wenn der Ferienjob als geringfügige Beschäftigung mit bis zu 520 Euro pro Monat ausgeübt wird.

