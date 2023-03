Würzburg

Dicker Ast schlägt Zimmerdecke durch: Baum vom Nachbargrundstück krachte auf Familienhaus in Würzburg

Plus Am vergangenen Freitag um 21 Uhr abends tat es einen Knall und der Baum vom Nachbargrundstück in Oberdürrbach knallte auf das Hausdach einer Familie. Wer in solchen Fällen haftet.

Von Katja Glatzer

Ein 59-Jähriger aus Oberdürrbach hat am vergangenen Wochenende etwas erlebt, das er nicht so schnell vergessen wird. Bei dem Sturm am vergangenen Freitagabend gab es gegen 21 Uhr plötzlich einen lauten Knall, der ihn hochschrecken ließ. "Der nur etwa ein Meter von unserem Grundstück entfernte Baum des Nachbargrundstücks war auf unser Haus gefallen. Ein Ast steckte auf Kopfhöhe in der Badezimmerdecke, ein anderer in der Nähe des Kopfende eines Bettes", erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

