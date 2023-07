"Die Bachelorette" 2023: Fitness-Fan und Fußballer Yannick aus Bad Brückenau nimmt heuer an der RTL-Datingshow teil

Plus Ab dem 12. Juli verteilt "Bachelorette" Jennifer Saro auf RTL ihre begehrten Rosen. Mit dabei ist ein 30-Jähriger aus Bad Brückenau. Worum geht es bei der Show?

In Sachen Rosenverteilung herrscht zumindest bei RTL schon seit 2004 Gleichberechtigung. Seitdem gibt es in der Welt der Datingshows nämlich nicht nur den "Bachelor", den begehrten Junggesellen, dem gleich ein ganzer Haufen Frauen zu Füßen liegt, von denen er mittels (Nicht-)Rosenvergabe Woche für Woche eine aussortierten muss. Nein, das gleiche Spiel existiert auch andersherum: Eine Gruppe meist durchtrainierter junger Männer kämpft um die Gunst der " Bachelorette".

Heuer startet RTL sein Premium-Kuppelformat am Mittwoch, 12. Juli, um 20.15 Uhr und strahlt danach Woche für Woche eine neue Folge aus - beim Streaming-Ableger RTL+ sogar stets schon eine Woche im Voraus. "Die Bachelorette" geht jetzt in ihre zehnte Staffel. Wie auch beim "Bachelor" herrschte nach der Premiere 2004 zwischenzeitlich einige Jahre Sendepause.