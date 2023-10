Würzburg

17:00 Uhr

Die besten Eindrücke vom Würzburger Mantelsonntag: Hohe Besucherzahlen trotz schlechten Wetters

Trotz schlechten Wetters waren am Mantelsonntag viele Leute in der Würzburger Innenstadt, sind über die Allerheiligenmesse geschlendert, haben geshoppt und geschlemmt.

Plus Der traditionelle Mantelsonntag lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen nach Würzburg. Dennoch sind es keine leichten Zeiten für Händlerinnen und Händler.

Das Motto lautete "Einkaufen in entspannter Atmosphäre": Der letzte Sonntag im Oktober ist in Würzburg bereits seit vielen Jahren für den traditionellen Mantelsonntag in der Innenstadt vorgemerkt. An diesem verkaufsoffenen Sonntag konnten Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften einkaufen

Zusätzlich bot das Stadtmarketing bereits ab 11 Uhr viele Informationsstände, Mitmach-Aktionen und einige kulinarische Highlights. Besonders Kinder und Familien sollten vom vielfältigen Programm angesprochen werden, wie das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung im Vorfeld verkündete.

