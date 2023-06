Kitzingen

Die besten Fotos vom Konzert mit Wincent Weiss in Kitzingen: Wie der Star auf die vielen Handys seiner Fans reagiert

Plus Wincent Weiss ist ein Star zum Anfassen. Das beweist er beim Konzert am Kitzinger Stadtbalkon immer wieder. Nur mit dem Bad in der Menge will es nicht recht klappen.

Von Regina Sterk

Letzte Runde beim Kitzinger Open-Air-Sommer: Wincent Weiss war am Samstagabend an den Stadtbalkon gekommen. Die Fans strömten an den Main – und mancher kam auch wieder auf dem Main. Wie schon bei den Konzerten zuvor lagerten rund 20 Boote auf dem Fluss, dazu ein Hotelschiff und ein großes Partyboot.

Den Fans drinnen wäre das vermutlich alles viel zu weit weg von der Bühne. Sie strömen nach vorne und hoffen, ihrem Star von ganz nah sehen zu können. Darunter ist auch Sophie, die mit ihrer Mutter aus Obereuerheim nach Kitzingen gepilgert ist. Die Neunjährige besucht ihr erstes Konzert und ist nach eigener Aussage "seit zehn Jahren der größte Fan".

