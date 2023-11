Schweinfurt

29.11.2023

"Die Bürokratie ist unbeschreiblich": Wie Deutschland ausländischen Ärzten das Arbeiten schwer macht

Stapelweise Unterlagen hat der afghanische Kinderarzt Ghezaluddin Moradi eingereicht, um künftig in Unterfranken als Mediziner arbeiten zu dürfen.

Plus Sie sind qualifiziert und werden im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt gebraucht. Trotzdem werden ein Arzt aus Kabul und eine Medizinerin aus Indien ausgebremst.

Von Susanne Schmitt

In Krankenhäusern, Praxen, Notaufnahmen: Bundesweit fehlen immer mehr Ärztinnen und Ärzte. Mediziner aus dem Ausland könnten Lücken schließen. Deutschland aber macht es ihnen schwer. Wer nicht aus der EU kommt, muss oft Monate, manchmal Jahre warten. "Es funktioniert nicht, die Bürokratie ist unbeschreiblich", sagt Dr. Jessica Körber. Die Chirurgin ist leitende Oberärztin am Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt und versucht derzeit verzweifelt, zwei ausländischen Kollegen zu helfen.

Beide wollen arbeiten und werden angesichts des Ärztemangels dringend gebraucht. Beide sprechen flüssig Deutsch und sind laut Körber qualifiziert. Beide hätten in Schweinfurt eine Arbeitsstelle. Und doch werden sie seit Monaten ausgebremst. Für Körber ist das unverständlich: "Ich frage mich, wie es überhaupt jemandem gelingt, hierher zu kommen und zu arbeiten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

