Die Bundeswehr in Volkach hat einen neuen Chef: Wer künftig das "Elefantenbataillon" führen wird

Plus Auftrag durchgeführt: Der Bataillonskommandeur Oberstleutnant Holm Schreiter verlässt Volkach und gibt nach drei Jahren den Stab weiter. Warum er "stolz sein" darf.

Absolute Ruhe herrscht auf dem Bundeswehr-Exerzierplatz in Volkach, wo Hunderte von Soldaten Aufstellung genommen haben. Nur einzelne Wortfetzen durchbrechen die Stille. Dröhnende militärische Befehle wie "Achtung!" und "Stillgestanden!" Die Paradeaufstellung präsentiert das Gewehr.

Die Anspannung ist allen Beteiligten anzumerken, als der Chef der mobilen Logistiktruppen, Oberst Alexander Heinze, dem bisherigen Bataillonskommandeur zuruft: "Herr Oberstleutnant Schreiter, ich entbinde Sie vom Kommando über das Logistikbataillon 467!" Und dann: "Herr Oberstleutnant Goldschmitt, ich übertrage Ihnen das Kommando über das Logistikbataillon 476." Die Bataillonsfahne wechselt vom alten zum neuen Kommandeur. Dann ist der Stabwechsel in der Mainfrankenkaserne Volkach vollzogen. Dem militärischen Zeremoniell folgend, spielt das Heeresmusikkorps Veitshöchheim zuerst die Bayernhymne, dann die deutsche Nationalhymne.