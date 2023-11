Würzburg

04:22 Uhr

Die deutschen Erdgasspeicher sind voll: Fallen jetzt die Preise? Das sagen unterfränkische Gasversorger

Erdgas ist in Deutschland grundsätzlich wieder günstiger geworden. Es stellt sich die Frage, wie mainfränkische Versorger darauf reagieren.

Plus Diese Woche haben die Erdgasspeicher in Deutschland ihre volle Kapazität erreicht. Werden Verbraucher in der Region bald davon profitieren?

Von Nargis Silva

Am vergangenen Sonntag gab der europäische Gasspeicherverband GIE bekannt, dass die deutschen Erdgasspeicher mit einem Füllstand von 100,03 Prozent vollständig gefüllt sind. Diese Menge des gelagerten Erdgases entspricht nach Angaben der Bundesregierung etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten. Doch was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher in der Region?

Die gute Nachricht ist, dass volle Gasspeicher in der Regel auf eine stabile Gasversorgung hinweisen. Dies könnte langfristig die Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher senken, vorausgesetzt die Nachfrage bleibt stabil. Kurzfristige Preissenkungen gehen damit allerdings nicht zwangsläufig einher.

