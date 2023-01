Die Digitale Rentenübersicht kommt: Was bedeutet das für die Versicherten und was müssen sie jetzt tun?

Plus Die Rentenübersicht gibt es bald digital. Ansprüche aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Alterssicherung werden dort gebündelt angezeigt. Was das bringt.

Derzeit beginnt eine zwölfmonatige Testphase für die neue Digitale Rentenübersicht, das teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) mit. Ab dem Sommer 2023 können Versicherte über das Online-Portal ihre erworbenen gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorgeansprüche digital abrufen. Deutschland hinkt beim Thema Digitale Rentenübersicht vielen europäischen Nachbarn hinterher. So haben unter anderem Schweden, Dänemark, die Niederlande und Belgien bereits vor Jahren solche Systeme eingeführt. Das dänische Infoportal www.pensionsinfo.dk gibt es bereits seit 1999, das schwedische Pendent minPension.se ging 2004 an den Start.