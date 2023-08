Merkershausen

04:00 Uhr

Die Eltern sind tot, der Haushalt muss aufgelöst werden: Emotionaler Abschied von der eigenen Kindheit

Plus Annette Mauer löst ihr Elternhaus in Merkershausen auf. Wie ist das, wenn man sich von all den Dingen verabschieden muss, die die Eltern in 60 Jahren angesammelt haben?

Von Hanns Friedrich Artikel anhören Shape

Annette Mauer, die heute in Bamberg lebt, ist im wahrsten Sinn des Wortes "aus dem Häuschen", als sie eine kleine Schnitzerei auf dem Dachboden ihres verstorbenen Vaters findet: Eine Miniatur-Hundehütte mit einem angeleinten Schäferhund. Sie öffnet das Dach der Hundehütte. "Da gehörte ein Tintenfässchen mit Füllfederhalter rein. Es stand früher auf meinem Schreibtisch!"

Sie entdeckt vergilbte Kuverts mit Fotos, darunter ein altes Klassenfoto, vermutlich eine Schulklasse aus Merkershausen. "Mal sehen ob ich meinen Papa entdecke," sagt sie. Wie fühlt es sich an, wenn man das Elternhaus auflöst? "Das ist definitiv nicht einfach, wenn man seine Kindheits- und Jugenderinnerungen weggibt", sagt Annette Mauer.

