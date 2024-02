Oberschwarzach/Schweinfurt

16:00 Uhr

Die Erfolgsgeschichte einer syrischen Bäckerei: Warum Albaraka eine zweite Produktion in Oberschwarzach benötigt

Die Albaraka-Bäckerei aus Schweinfurt expandiert nach Oberschwarzach. Bislang produziert sie ihre Fladenbrote und Backwaren im Schweinfurter Gewerbegebiet Hafen. Bis Mai will Firmengründer Abdulrazak Alhassan Alibrahim eine zweite industrielle Produktionsstätte im Steigerwaldort aufbauen.

Plus Abdulrazak Alhassan Alibrahim flüchtete 2015 aus Syrien und gründete ein Unternehmen in Schweinfurt. Heute sind seine Fladenbrote in ganz Süddeutschland gefragt.

Von Stefan Pfister Artikel anhören Shape

Auf zwei Laufbändern rauschen die runden Teigrohlinge vorbei, bevor sie flachgepresst in den Ofen verschwinden. Acht Sekunden Hitze mit 250 Grad reichen aus, dass sie sich mächtig aufblähen und hellbraun gebacken sind. Danach drückt sie eine Maschine zusammen und verpackt die tellergroßen Weizenbrote in Fünfer-Packs. Fertig sind die arabischen Fladenbrote aus Schweinfurt.

Hersteller ist die Bäckerei Albaraka, die sich auf die industrielle Produktion dieser Backwaren spezialisiert hat. Obwohl erst 2018 gegründet, reichen die Kapazitäten und Firmenräume des im Gewerbegebiet Hafen beheimateten Unternehmens längst nicht mehr aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen