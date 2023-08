Die Erfolgsgeschichte eines Würzburger Musikduos: So bekannt sind "Lena&Linus" heute und wie es weitergeht

Plus Das Gesangduo "Lena&Linus" aus Würzburg hat im letzten Jahr einen rasanten Aufstieg erlebt. Jetzt erscheint das zweite Album und die beiden Musiker gehen auf Tour.

Quasi über Nacht hat das Duo "Lena&Linus" aus Würzburg einen Plattenvertrag mit einem bekannten berliner Produzenten bekommen. Dieser hat bereits Größen wie Herbert Grönemeyer oder AnnenMayKantereit vertreten. Mit ihrer Indie-Pop-Musik erleben Lena Bäcker und Linus Knobling, so heißen die beiden mit bürgerlichen Namen, derzeit einen unerwarteten Aufstieg und haben große Pläne für die Zukunft.

Bereits zu Beginn des Jahres hat die Redaktion einen Artikel über das Würzburger Duo "Lena&Linus" geschrieben und seine Geschichte erzählt. Ein gutes, halbes Jahr später erscheint sein zweites Album.