Würzburg

26.11.2023

"Die ersten Tage in Freiheit waren voller Angst, Einsamkeit, Ohnmacht": Würzburger über das Leben nach langer Haft

Viereinhalb Jahre war Albert K. in der JVA Würzburg inhaftiert. Als er endlich in die Freiheit entlassen wird, bieten sich ihm neue Chancen - und Herausforderungen.

Plus Fast fünf Jahre Gefängnisalltag in der JVA Würzburg. Wie schwer ist es, in die Gesellschaft zurückzufinden? Wie fühlt es sich an, wieder frei zu sein? Ein Mann erzählt.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Plötzlich ging die Tür auf und da stand Albert K. nun. Viereinhalb Jahre hatte er auf diesen Moment gewartet, immer wieder hatte er mit den Therapeutinnen und Therapeuten der Justizvollzugsanstalt Würzburg (JVA) alles durchgesprochen. Bei Freigängen und im Hafturlaub hatte sich Albert K., der eigentlich anders heißt, auf diesen Moment vorbereitet.

Doch als es endlich so weit war, überströmten ihn die Emotionen. Das Gefühl der Freiheit: überwältigend. Plötzlich war alles wieder möglich, alles, worauf er viereinhalb Jahre hatte verzichten müssen. Aber mit der Freude über die neugewonnene Freiheit kamen auch ernstere Gedanken auf, erzählt Albert K.: Versagensangst, Druck, Selbstzweifel. "Jetzt muss ich all das umsetzen, was ich mir im Gefängnis vorgenommen habe."

