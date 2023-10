Karlstadt

11:00 Uhr

Die ersten Wochen an der Schule: Wie ist es, Lehrer oder Lehrerin zu werden?

Der Lehrermangel ist in aller Munde - wie ist es, in diesen Beruf einzusteigen? Henrik Dürr unterrichtet seit Kurzem an der Grundschule Gemünden und spricht im Interview über seine Erfahrungen.

Plus Sie müssen viele neue Namen lernen und Fächer unterrichten, die sie nicht studiert haben. Trotzdem erleben zwei angehende Grundschullehrer aus Main-Spessart den Berufseinstieg sehr positiv.

Einige Wochen sind seit Beginn des Schuljahres vergangen. Für Stefanie Kranz und Henrik Dürr sind das auch die ersten Wochen ihres Referendariats, der zweijährigen Ausbildung im Anschluss an das Lehramtsstudium. Seit Kurzem unterrichten sie an den Schulen in Karlstadt und Gemünden. Beide sind in der dritten und vierten Klasse eingesetzt – Kranz in Religion und Sport, Dürr in Sport, Heimat- und Sachunterricht und Ethik. Kurz vor dem Start ins Schuljahr sprachen sie mit dieser Redaktion darüber, was sie sich von der Zeit ihres Berufseinstiegs erhoffen. Nun erzählen sie, wie sie die ersten Wochen erlebt haben.

Wie liefen die ersten Schultage an den jeweiligen Schulen?

"In der ersten Woche war es bei uns so, dass relativ viel Klassenleiterunterricht war. Da waren wir als Referendare eigentlich außen vor und konnten die Kinder kennenlernen, die Klasse beobachten. Das hat tatsächlich sehr gut getan", sagt Dürr. Am Freitag der ersten Woche durften die beiden dann ihre ersten Stunden halten. "Das war bei mir Sport und ganz interessant, weil ich die Klasse vorher noch nicht kannte", sagt Kranz. Die Herausforderung, wenn man eine Klasse nur in Sport unterrichtet: Sich alle Namen merken. Anders als im Klassenzimmer sitzt nicht jeder an seinem Platz. Gelöst hat Kranz das mit mehreren Namens- und Kennenlernspielen.

