Würzburg

12:00 Uhr

Die Frist für die Grundsteuer-Erklärung ist um: Was passiert den 900.000 Bayern, die noch keine abgegeben haben?

Plus Jetzt ist auch in Bayern die Zeit abgelaufen. Wer noch keine Grundsteuer-Erklärung abgegeben hat, bekommt in zirka vier Wochen Post vom Finanzamt. Und was dann?

Von Folker Quack

Trotz der verlängerten Abgabefrist sind in Bayern rund 13 Prozent der Grundsteuererklärungen nicht fristgerecht abgegeben worden. Landesweit seien für rund 6,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten Erklärungen abzugeben.

Bis einschließlich 2. Mai seien bayernweit gut 5,6 Millionen Grundsteuererklärungen eingegangen, so ein Sprecher des Finanzministeriums in München. Dies entspreche rund 87 Prozent der abzugebenden Grundsteuererklärungen. Was passiert, wenn man auch diese letzte Frist hat verstreichen lassen?

