Die Galeria Kaufhof-Filiale in Schweinfurt wird Ende Januar 2024 geschlossen: Neue Forderungen an OB Remelé

Bei der Galeria Kaufhof-Filiale in Schweinfurt gibt es seit Wochen einen Lagerverkauf. Aufgrund der Insolvenz des Konzerns wird die Filiale Ende Januar 2024 geschlossen.

Plus Nach der Schließung droht ein jahrelanger Leerstand: Warum die Freien Wähler sich das Kulturforum im Kaufhof-Gebäude vorstellen können.

Seit einigen Wochen ist der Räumungsverkauf in der Schweinfurter Filiale von Galeria Kaufhof unübersehbar. Mit bunten Plakaten wird geworben, "alles muss raus", inklusive Rabatte. Der Lagerräumungsverkauf hat begonnen, das Ende der Schweinfurter Galeria-Kaufhof-Filiale ist damit eingeläutet.

In der Schweinfurter Kommunalpolitik ist es derweil seit einigen Monaten still bezüglich Vorschlägen, wie die Zukunft des Gebäudes aussehen könnte. Weder von der städtischen Wirtschaftsförderung noch von Oberbürgermeister und Wirtschaftsreferent Sebastian Remelé (CSU) gab es zu diesem Thema in den vergangenen Monaten öffentlich eine Stellungnahme.

