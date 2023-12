Würzburg

11:00 Uhr

Die IHK zeichnet Luis Hüßner aus: Der beste Maurer-Azubi Deutschlands kommt aus Würzburg

Plus Seine Ausbildung als Maurer hat Luis Hüßner souverän bestanden. Wie sein Ausbildungsbetrieb und er mit dieser Auszeichnung umgehen.

Von Julien Becker

Erst war er der beste in Mainfranken, dann in Bayern, bis er letzten Endes eine Einladung nach Berlin bekam. Luis Hüßner ist 22 Jahre alt und absolviert ein duales Studium als Bauingenieur. Zum Abschluss seiner Ausbildung als Maurer bei der Firmengruppe Göbel, präsentierte er in seinem Metier die beste Abschlussprüfung Deutschlands.

Mit einem stets ruhigen Auftreten und einem freundlichen Ton grüßt der beste Azubi Deutschlands aus dem Büro der Firmengruppe Göbel. Zumindest in seinem Bereich, dem Maurermetier. Mit diesem Titel geht der 22-Jährige bescheiden um. Weder prahlt Hüßner damit, noch stellt er sich in den Mittelpunkt. Wohl eher weiß der Maurer, was alles mit der richtigen Einstellung machbar ist.

