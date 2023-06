Traum oder Albtraum? Wie zwei Erzieherinnen ihre Arbeit im Kindergarten Ebern erleben

Ob Fachkräftemangel, Überlastung oder fehlende Betreuungsplätze: Kindergärten sind derzeit oft in den Schlagzeilen. Ein Einblick in den Berufsalltag einer Erzieherin.

Es ist ein Freitagmorgen Mitte Mai, kurz vor dreiviertel Acht. Karin Lang-Tepina und Barbara Hornung stehen an der Türe, die in den Raum der "Igelgruppe" führt. Die beiden Frauen arbeiten als Erzieherinnen im städtischen Kindergarten "Regenbogen" in Ebern und kümmern sich um 24 Kinder im Alter zwischen knapp drei und sechs Jahren.

Mütter und Väter bringen ihre Kinder vorbei. Einige Mädchen und Jungen sind verschlafen, andere hellwach. Bereits am Morgen klären die Erzieherinnen das Wichtigste mit den Eltern ab, erklärt Lang-Tepina. Wie hat das Kind geschlafen? Was ist gerade so los? Wie geht es ihm heute? "Ein gutes Verhältnis mit den Eltern ist wichtig", berichtet die Erzieherin. "Schließlich vertrauen sie uns ihre Kinder an."

Multitasking am frühen Morgen

Langsam füllt sich das kleine, liebevoll dekorierte Zimmer. Es ist laut. Die Mädchen und Jungen laufen kichernd zwischen Tischen und Stühlen umher, suchen ihre Freunde, ziehen Spiele aus den Schränken, stapeln Bauklötze aufeinander. Karin Lang-Tepina hat alle Hände voll zu tun – die 54-Jährige wechselt von der Türe zum Schreibtisch, füllt die Anwesenheitsliste aus, kümmert sich um die Bestellung für das Mittagessen und bastelt nebenbei noch eine Karte.

Gegen 8.30 Uhr treffen die letzten Kinder ein. 22 Mädchen und Jungen sind es heute – zwei sind krank. Auch Barbara Hornung wird von den Kindern auf Trab gehalten. Sie sitzt an einem kleinen Tisch in der Mitte des Raumes, umringt von etwa zehn lachenden Mädchen und Buben. Eines der Kinder hat ein Spiel aus dem Schrank gezogen. Die Kinder nehmen die Erzieherin in Beschlag.

Die Igelgruppe ist ein eingespieltes Team

Der kleine Kilian gibt der 58-Jährigen den Auftrag, auf dem kunterbunten Spielbrett einen Gegenstand zu suchen. Auch am Nachbartisch herrscht Aufregung. Dort spielt David Hager mit einigen anderen Kindern. Der 25-Jährige macht ein Praktikum in der Igelgruppe – für Hornung und Lang-Tepina ein Glücksfall. Im Team der Igelgruppe laufe es zwar gut, aber auch im städtischen Kindergarten Ebern mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar.

"Normalerweise arbeiten wir immer mit zwei Kräften pro Gruppe, da wir aber auch Teilzeitkräfte haben, arbeiten wir versetzt" erklärt Barbara Hornung. "Zu zweit ist es schon knackig, drei Kräfte wären schon gut", merkt Karin Lang-Tepina an. Doch die Bewerbungen seien deutlich zurückgegangen, sagt die 54-Jährige, die bereits seit 1990 in diesem Beruf arbeitet.

Dass die Ausbildung von fünf auf vier Jahre verkürzt worden ist, habe ihrer Meinung nach wenig gebracht. Stattdessen müsse der Verdienst attraktiver gestaltet werden – eine angemessene Bezahlung für die Verantwortung und den doch oft stressigen Alltag fehle. "Dass wir David haben, ist wie ein Sechser im Lotto", stellt Lang-Tepina klar. Denn: "Es wird ja nicht weniger, um das man sich kümmern muss."

Kurz nach halb zehn öffnet sie die Türe zum Nebenraum. Zeit für die Vorschule. Greta, Ronja, Philipp, Samuel, Milan und Simon sitzen an einem niedrigen Holztisch. Jedes Kind hat eine prall gefüllte Mappe mit bunten Arbeitsblättern vor sich liegen. Ein-bis zweimal pro Woche für etwa eine Viertelstunde übt Karin mit den sechs Kindern, die im September eingeschult werden. "Wir greifen den Lehrern hier nicht vorneweg, sondern bereiten die Kinder auf die Schule vor."

Die Kinder lernen schnell und gerne

An diesem Tag steht eine Übung für Schreibgenauigkeit auf dem Programm. Karin teilt die Arbeitsblätter aus. Darauf sind Linien – die Kinder müssen sie mit bunten Stiften möglichst genau nachfahren. "Ich mag am Kindergarten am liebsten die Vorschule", erklärt Ronja. "Das Nachdenken und neue Sachen lernen." Die Kinder, die in diesem Jahr die Vorschule besuchen, seien auf Zack und lernen schnell, berichtet Lang-Tepina. Vieles könnten sie auch schon.

Doch das sei bei den Kindergartenkindern nicht immer der Fall: Manche Eltern geben ihren Kindern nicht genügend Zeit, Dinge selbst zu tun, erzählt Hornung und nennt ein Beispiel: Ein Kind habe es nicht geschafft, allein einen Wasserhahn anzumachen. Zwei Wochen übte die Erzieherin mit ihm, solange, bis der Handgriff saß. "Die Mutter hat die Aufgaben immer selbst übernommen und dem Kind nicht die Möglichkeit gegeben, es selbstständig zu machen."

"Wir sind familienergänzend, nicht familienersetzend, das wird oft verkannt." Barbara Hornung , Erzieherin

Der Beruf sei anstrengender als früher: "Für uns war ein Lehrer oder eine Erzieherin damals eine Respektsperson. Das ist heute nicht mehr so. Wir sind familienergänzend, nicht familienersetzend, das wird oft verkannt." Ohne Unterstützung aus dem Elternhaus gehe es aber nicht. "Wir müssen an einem Strang ziehen", sagt Hornung.

Zurück im Zimmer der Igelgruppe klatscht Lang-Tepina in die Hände und ruft zum Morgenkreis. In dem kleinen Raum geht es wie in einem Bienenstock zu – doch die Kinder kennen die Choreografie. Die Mädchen und Jungen schnappen sich die Stühle, ordnen sie im Kreis an und nehmen darauf Platz. Dabei gibt es kaum Gedrängel oder Streitereien, die Kinder achten aufeinander.

Bevor der Morgenkreis losgeht, muss Karin noch einmal raus. Fünf Wickelkinder gibt es in der Gruppe aktuell. Ein Kind hat die Windeln voll. Die beiden Erzieherinnen sprechen sich kurz ab – Grund dafür ist ein Schutzkonzept, das der Städtische Kindergarten Ebern entwickelt hat.

Ob in Alltagssituationen oder bei bestimmten Verhaltensweisen: Das Konzept gibt die Rahmenbedingungen und die Grenzen im Umgang mit den Kindern vor, bei Berührungen, dem Umgang mit Geheimnissen oder auch beim Wickeln.

Kinder müssen einen geschützten Raum haben

So darf das Kind beispielsweise frei entscheiden, von welcher Erzieherin es gewickelt werden will, erklärt Lang-Tepina. Der Wasch- und Wickelraum hat außerdem keine Türe – damit keine Erzieherin und kein Erzieher mit einem einzelnen Kind unbeobachtet im Raum allein ist. Unsittliche Berührungen oder auch Gewalt an Kindern sollen so verhindert werden.

"Es ist gut, dass es ein solches Konzept gibt, und auch, dass man für solche Themen sensibilisiert wird, weil diese Dinge in Einrichtungen leider eben passieren", sagt Barbara Hornung. "Solche Themen haben bei uns ein großes Gewicht. Es ist unser oberstes Gebot, dass die Kids einen sicheren und behüteten Raum haben", ergänzt Karin Lang-Tepina.

Für Vorschulkind Greta ist es ein besonderer Tag – es wird sechs Jahre alt. David Hager schneidet den Geburtstagskuchen an, die Erzieherinnen verteilen die Stücke an die Mädchen und Jungen. "Wir achten darauf, dass die Kinder nur Lebensmittel essen, die sie vertragen", erklärt Lang-Tepina. Bei Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz, Zöliakie oder auch aus religiösen Gründen bekommen die betroffenen Kinder ein anderes Produkt. An diesem Tag können alle Mädchen und Jungen den Kuchen probieren.

Danach haben die Kinder wieder Zeit zu spielen: Greta darf sich an diesem Tag verschiedene Lieder und Spiele wünschen, die andern Kinder singen, spielen und tanzen mit. Doch ganz ohne Reibereien klappt es nicht: Ein Mädchen ärgert immer wieder ihre beiden Sitznachbarn. David Hager greift ein und setzt die Kinder um. Danach kehrt Ruhe ein.

Akkordarbeit zur Mittagszeit

Die Zeit vergeht an diesem Vormittag wie im Flug. Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen. Lang-Tepina, Hornung und Hager leisten Akkordarbeit. Auf der Speisekarte stehen an diesem Tag Reis und Paprikaschnitzel. David Hager schneidet das Fleisch in mundgerechte Stücke, die Erzieherinnen häufen Reis und Soße auf die Teller und teilen diese aus – damit alle Kinder möglichst zur selben Zeit eine warme Portion vor sich haben.

Danach wird es langsam ruhiger in der Gruppe. Kurz vor 13 Uhr holen die ersten Eltern ihre Kinder ab. Während Hager und Hornung noch länger bleiben, ist für Lang-Tepina an diesem Tag um 12.45 Uhr Schluss.

"Die Kinder geben mir viel. Ich will nichts anderes machen." Karin Lang-Tepina , Erzieherin

Endlich? Nein, entgegnet die Erzieherin. Natürlich sei die Arbeit auch manchmal anstrengend. Doch das sei auch bei anderen Berufen so. "Die Kinder geben mir viel", sagt Lang-Tepina. Für sie steht ohne Frage fest: "Ich will nichts anderes machen."