Die letzten Geknickten der Familie Knüpfing am Würzburger Markt: Hunderte Kunden sagen "Tschüss" und "Danke"

Silvia King (links) und ihre Tochter Charlene King-Demling mit den letzten zwei "Geknickte mit" der Familie Knüpfing. Am Samstag verkauften sie ein letztes Mal ihre beliebten Bratwürste auf dem Würzburger Marktplatz.

Plus Nach 53 Jahren gab es am Samstag das letzte Mal die Geknickte von den Knüpfings. Was die Kunden mit der Familie verbindet und wer den Stand weiterführt.

Auf dem Markt in Würzburg ist es noch ruhig an diesem Samstagvormittag. Bei sonnigem Wetter schlendern einige Menschen durch die Marktstände. Vor dem Fenster des Bratwurststands der Familie Knüpfing stehen bereits die ersten Menschen in einer Schlange. "Es geht gleich los", sagt Silvia King geborene Knüpfing zu den Wartenden. Ihre Tochter Charlene King-Demling dreht die ersten Bratwürste auf dem Grill. "Normal gibt es so früh noch keine Schlange", sagt King.

Fast auf den Tag genau 53 Jahre gibt es die Geknickte der Familie Knüpfing

Es ist der letzte Tag, an dem die Knüpfings ihre beliebte "Geknickte" mit oder ohne Senf auf dem Markt in Würzburg verkaufen. Am 1. Oktober wären es genau 53 Jahre gewesen, sagt die 85-jährige Hedwig Knüpfing, die mit ihrem Mann Karl 1970 auf dem Paradeplatz die ersten Bratwürste verkaufte. "Das vergisst man nicht", sagt sie. Ihre Enkelin Charlene King-Demling übernahm 2005 als Metzgermeisterin die Küchenleitung und die Herstellung der Würste.

