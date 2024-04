Schweinfurt

17:00 Uhr

Die Lösung im Drama Maxbrücke? Wo ein Schweinfurter Ingenieur eine dritte Mainbrücke plant

Di­p­lom-In­ge­ni­eur Christian Rehrmann vom Ingenieurbüro Nippert-Rehrmann (links) und der Vorsitzende des Kreisverbandes des Handelsverbandes in Schweinfurt, Axel Schöll, zeigen den Plan für eine neue dritte Mainbrücke in Schweinfurt.

Plus Der geplante Neubau der Maxbrücke ist ein heikles Thema in Schweinfurt. Die Pläne der Stadtverwaltung sind umstritten. Was der Handelsverband nun vorschlägt.

Von Oliver Schikora

Es ist wahrscheinlich das Thema, das derzeit in Schweinfurt am meisten diskutiert wird: Wann wird die Maxbrücke abgerissen und neu gebaut? Wie lange ist die Innenstadt von Sennfeld und Gochsheim aus nicht erreichbar? Und welche alternativen Lösungen gibt es? Nun ist eine völlig neue Variante auf dem Tisch: eine dritte Mainbrücke als Neubau sowie die Umgestaltung der Maxbrücke für Fußgänger und Radfahrende.

Den "Tod der Innenstadt", wie es SPD-Stadtrat Peter Hofmann vor einiger Zeit mal formulierte, befürchten vor allem die Händler in der Stadt. Der Grund ist die bisher von der städtischen Bauverwaltung angedachte jahrelange Sperrung der Maxbrücke, um die etwas mehr als 60 Jahre alte Konstruktion abzureißen und dann eine neue Brücke zu bauen.

