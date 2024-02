Die Nachfrage ist niedriger als erwartet: Die Preh GmbH in Bad Neustadt hat Kurzarbeit angemeldet

Plus Die Produktion bei Preh in Bad Neustadt liegt teilweise deutlich unter Plan. Keine Kurzarbeit jedoch im Siemens Elektromotorenwerk sowie bei Jopp.

Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Preh GmbH in einzelnen Produktionsbereichen Kurzarbeit angemeldet. Die Nachfrage der Automobilindustrie auf die Produkte aus dem Hause Preh sei derzeit niedriger als erwartet, bestätigt Geschäftsführer Rui Marques Dias (COO) gegenüber dieser Redaktion.

Als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen und die anhaltende Unsicherheit habe sich die Firma Preh deshalb dazu entschlossen, Kurzarbeit in einzelnen produktionsnahen Bereichen zu veranlassen. Die Maßnahme soll auf das erste Quartal begrenzt werden, so die Unternehmensleitung.