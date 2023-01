Würzburg

13.01.2023

Die Närrische Weinprobe im BR: Wie Birgit Süß zum Fasching kommt und ein Macho zu derb ist

Plus Neuer Keller für die Närrische Weinprobe und Michl Müllers Auftritt als Höhepunkt der Sendung: So war es hinter den Kulissen bei der Aufzeichnung in der Würzburger Residenz.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Während die Gäste der Närrischen Weinprobe sich zu den Klängen der "Kellermäster" ihre Brotzeit und den ersten Schoppen schmecken lassen, herrscht im Weinkeller daneben ein wildes Durcheinander. Büttenredner prüfen noch einmal ihr Outfit, Birgit Süß zieht ihren Lippenstift nach, Georg Koeniger bespricht sich mit einem Kollegen. Im Produktionsbüro der BR-Sendung werden letzte Anweisungen gegeben, dann heißt es: "Noch drei Minuten bis zum Warmup! Alle an ihre Plätze."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen