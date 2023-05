Bad Kissingen

20.05.2023

Die Oldtimer touren wieder durch die Region: Alles, was Sie zur traditionsreichen Rallye "Franken Classic" wissen müssen

Plus Die beliebte Oldtimer-Rallye startet in ihre 23. Auflage. Los geht's in Bad Kissingen. Wie die Strecken verlaufen und welche Fahrzeuge es zu bewundern gibt.

Von Simon Snaschel

Als unauffällig kann man sie sicherlich nicht bezeichnen, die Karawane an Oldtimern, die sich Jahr für Jahr um Pfingsten herum durch Franken schlängelt: Die Rallye "Franken Classic" findet 2023 bereits zum 23. Mal statt. Die kultigen Vehikel starten auch dieses Jahr in Bad Kissingen, wo die Tour durch das Frankenland am 26., 27. und 28. Mai auch ihren Zieleinlauf hat.

Mit dabei dürften entlang der Strecken sowie an Start und Ziel auch heuer wieder viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer warten. Wo kommen die Oldtimer wann vorbei? Und welches Fahrzeug hat die meisten Jahre auf dem Buckel? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um das Kult-Event zusammengesammelt.

