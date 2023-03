Würzburg

04:00 Uhr

Die Pandemie ist vorbei, der Winter auch: Sollte man sich trotzdem nochmal gegen Corona impfen lassen?

Plus Die Inzidenzen sind fast vergessen, die meisten Corona-Regeln aufgehoben. Ansteckungen mit dem Virus aber gibt es weiter. Wer braucht noch eine Impfung?

Von Susanne Schmitt Artikel anhören Shape

Die Impfzentren in Unterfranken sind zu, Inzidenzwerte fast vergessen und der Impfausweis wurde schon lange nicht mehr vorgezeigt. Für viele Experten ist die Pandemie vorbei – trotzdem stecken sich Tag für Tag Menschen mit Sars-CoV-2 an. Was heißt das für die Corona-Impfung? Wozu braucht es die noch und wer sollte sich künftig wie oft impfen lassen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen