Hammelburg

10:00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen: Filmreife Verfolgungsjagd zog sich von Hammelburg aus durch drei Landkreise

Plus Bereits Anfang April kam es zu Szenen wie im Actionfilm. In Hammelburg entzog sich ein 35-Jähriger laut Polizei einer Kontrolle und floh Hals über Kopf.

Von Bearbeitet von Simon Snaschel Artikel anhören Shape

Bereits Anfang April entzog sich ein 35-Jähriger einer Polizeikontrolle und flüchtete mit seinem Ford Mondeo ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durch drei Landkreise, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Drei Tage später, heißt es weiter, stellte sich der Hammelburger schließlich bei der Polizei in Schweinfurt. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht nach Zeugen.

Polizei sucht nach einem Mann und zwei Kindern aus Oberleichtersbach

Vor dem Krankenhaus in Hammelburg geriet am Montag, 3. April, gegen 12.10 Uhr der blaue Ford Mondeo des 35-Jährigen in den Fokus einer Streife der Polizei Hammelburg. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, gab der Hammelburger plötzlich Gas und flüchtete mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, so der Bericht. Nach einer Kollision mit einem Verkehrsteilnehmer ließ er seine Beifahrerin aussteigen, setzte die Flucht in halsbrecherischer Weise fort und missachtete dabei auch eine rote Ampel, heißt es weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen