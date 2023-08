Bischofsheim

04:00 Uhr

Die Rhön als Besuchermagnet: Warum zwei Niederländer im Sommer 2023 zum 40. Mal in Bischofsheim Urlaub machen

Die Jubiläumscamper Janny und Claus Hendriks aus Holland weilen in diesem Sommer zum 40. Mal am Campingplatz in Bischofsheim in der Rhön.

Plus Gute Luft, gutes Essen, ein schöner Campingplatz inmitten prächtiger Natur und nette Leute: Janny und Claus Hendriks kommen immer wieder nach Bischofsheim.

Von Barbara Enders Artikel anhören Shape

Janny und Claus Hendriks wissen noch, wie alles begann: "Als wir auf unserer Reise nach Österreich einen Zwischenstopp einlegten, kamen wir hierher", berichten sie. Für eine Nacht blieben die beiden Holländer auf dem Bischofsheimer Campingplatz, der ihnen gefiel. Im darauffolgenden Jahr war Janny schwanger und die beiden beschlossen, wegen der kürzeren Anreise nur bis nach Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) zu fahren. Hier gefiel es der wachsenden Familie so gut, dass sie seither jedes Jahr für einige Wochen hier ihren Wohnwagen abstellt. Seit 40 Jahren verbringen sie all ihre Urlaube in der Rhön.

Claus Hendriks, der als Zimmermann und Fliesenleger arbeitete, erinnert sich, dass sie nach Feierabend gegen 20 Uhr losgefahren waren. Morgens um sechs Uhr trafen sie in Bischofsheim ein. Mit 70 bis 80 Kilometern in der Stunde und Pausen brauchten sie gut acht Stunden für die 600 Kilometer lange Anfahrt aus Holland. Weil es den beiden so gut gefällt, kommen sie mittlerweile auch an Ostern für eine Woche her, allerdings ohne Wohnwagen. "Das geht schneller", erklärt Claus lächelnd. "Wir nehmen hier ein Zimmer und gehen immer schön zum Essen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen