Kitzingen

17.06.2023

Die schönsten Bilder vom Open Air mit Michael Patrick Kelly in Kitzingen: Warum der "Wonders"-Sänger zwei Texthänger hat

Beim Soundcheck hat es noch geregnet, beim Konzert herrscht dann bei bestem Sommerwetter beste Stimmung: Michael Patrick Kelly am Freitagabend am Kitzinger Stadtbalkon.

Plus Ob zum 120. oder zum ersten Mal auf Konzert – Michael Patrick Kelly begeistert bei seinem Auftritt in Kitzingen. So fanden Besucher das Open Air am Stadtbalkon.

Von Daniela Röllinger

"Eine super Show", "ein tolles Konzert", "ein genialer Abend", "ein wunderschönes Ambiente": Die Stimmung beim Konzert von Michael Patrick Kelly am Freitag am Kitzinger Stadtbalkon hätte nicht besser sein können. Der Sänger und Songwriter und seine hochkarätig besetzte Band präsentierten einen facettenreichen Abend, mal nachdenklich, mal leise, mal laut, mal rockig. 2200 Karten waren im Vorfeld verkauft, an der Abendkasse kamen noch weitere Fans hinzu, so dass um die 2500 Menschen, jung und alt, aus nah und fern, gemeinsam am Mainufer feierten.

Die relativ geringe Besucherzahl ist einer der Pluspunkte der Konzerte am Stadtbalkon. Kein Gedränge, ausreichend Platz für jeden, der ein bisschen Raum um sich herum mag, und doch ist der Star auf der Bühne nicht weit entfernt. "Es ist wirklich schön hier", sind sich Denise, Marie und Vicki einig. Aus Schmalkalden sind sie gekommen, extra für ihr allererstes Kelly-Konzert.

