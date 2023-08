Würzburg

17:00 Uhr

Die schönsten Bilder vom "Rock the Race" in Würzburg: Circa 1400 Teilnehmer meistern Hindernisse trotz Regen und Wind

Trotz Regen und kühler Temperaturen kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Rock the Race" in Würzburg am Sonntag ins Schwitzen.

Plus Circa 1400 Hobby-Athletinnen und Athleten stellten sich am frühen Sonntag in Würzburg einer besonderen Herausforderung. Am Zellerauer Mainufer wartete ein harter Parcours.

Von Julian Bandorf Artikel anhören Shape

Sie kämpften sich über meterhohe Holzwände, robbten in bester Bundeswehr-Manier durch den Schlamm und schwammen durch Teile des Hafenbeckens. Den insgesamt circa 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des achten Würzburger "Rock the Race" Crosslaufs war die Anstrengung der 14 Kilometer langen Parcours-Strecke sichtlich anzusehen.

Beim "Rock the Race" handelt es sich um einen Cross-Hindernislauf, der die Athletinnen und Athleten vom Viehmarkt unterhalb der Friedensbrücke aus zunächst dreieinhalb Kilometer mainabwärts führte. Dort befand sich der Wendepunkt der Strecke. Wieder zurück am Viehmarkt angekommen, hatte die Läuferinnen und Läufer bereits sieben Kilometer und damit das Ende der Kurzstrecke erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen