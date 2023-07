Schweinfurt

Die Stadt der Pendler will eine Pendler-App: Wie sie funktionieren soll und wer in Schweinfurt dabei sein könnte

In der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit: Im Main-Tauber-Kreis setzen schon einige auf eine Mitfahr-App.

Plus Pendler-Apps gibt es viele. Welche funktioniert und bringt die meisten Menschen zusammen, die in Schweinfurt arbeiten? Die Stadt hat vielleicht die Antwort.

Von Katja Beringer

Genau 32.321 Menschen Tag für Tag: So viele pendeln nach dem Pendleratlas für Bayern täglich nach Schweinfurt zur Arbeit. Und fast noch einmal so viele pendeln aus der Stadt woandershin, um dort zu arbeiten. Pendlerinnen und Pendler gibt es also genug. Manche setzen auf Bus und Bahn, die meisten sind aber mit dem Auto unterwegs. Oft alleine.

Genau da setzt ein Antrag der CSU-Fraktion im Schweinfurter Stadtrat an. Warum die Menschen nicht zusammenbringen, damit sie gemeinsam pendeln, zum Beispiel mit einer Pendler-App, so Oliver Schulte. Welche App das sein könnte, das hat die Stadtverwaltung geprüft.

