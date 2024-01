Würzburg

12:32 Uhr

"Die Trauer ist meine beste Freundin geworden": Karolina Deiß erzählt auf Instagram vom Leben als verwaiste Mutter

Karolina Deiß hat ihren einjährigen Sohn Leon verloren. Er starb im September 2022 in der Uniklinik in Würzburg an einer Pneumokokken-Meningitis. Seine Mutter hat es sich zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären.

Plus Als ihr kleiner Sohn Leon starb, begann die schlimmste Zeit. In den sozialen Medien spricht die junge Frau über den Schmerz - auch um 80.000 Follower aufzuklären.

Von Sophia Scheder

Kamera an. Die junge Frau schaut in die Linse, fängt an zu sprechen, bewegt dabei langsam ihre Hände hin und her. Traurig blickt sie zur Seite, Tränen fließen. Sie fängt sich wieder, spricht weiter. Kamera aus. Die Tränen fließen noch immer. Die Trauer und der Schmerz, den Karolina Deiß seit nunmehr 15 Monaten spürt, sitzen tief.

Damals starb ihr geliebter Sohn Leon. Er wurde nur ein Jahr alt. Die Art, mit der Karolina Deiß mit ihrer Trauer umgeht, mag für manche ungewöhnlich sein: Die 29-Jährige spricht darüber mit 80.000 Menschen, die ihr auf dem Sozialen Netzwerk Instagram folgen.

