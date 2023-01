"Die Unvermittelbaren" mit Martin Rütter: Findet Hund Bruno aus dem Tierheim Haßberge ein neues Zuhause?

Plus In der dritten Folge der Doku-Serie auf RTL ging es um die Olde English Bulldogge. Bruno hat zwar einen lieben Charakter, aber auch eine Menge Gesundheitsprobleme.

Als diese Redaktion im März 2022 über schwer vermittelbare Tiere im Tierheim Haßberge berichtete, sagte Tierheimleiterin Britta Merkel: "Das sind die Klassiker, die jedes Tierheim hat, nur wir sind voll damit." Die Hundezimmer waren damals voll mit Tieren, für die sich niemand interessierte. Das fiel auch den Machern der Fernsehsendung "Die Unvermittelbaren" mit Martin Rütter auf. Damals war gerade erfolgreich die erste Staffel der Doku-Serie gelaufen, die "schwere Fälle" aus Tierheimen in ganz Deutschland auf dem Weg vom Tierheim in ein neues Zuhause begleitet.