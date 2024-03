Zell

04.03.2024

Die Unvermittelbaren mit Martin Rütter: Tierheim Haßberge ist auch in der nächsten Staffel dabei

Werden die Hunde Knut und Yeti in der dritten Staffel von "Die Unvermittelbaren" ein neues Zuhause finden? Am Sonntag wurden sie in einer Sonderfolge vorgestellt.

Von Peter Schmieder

Die Doku-Serie "Die Unvermittelbaren" auf RTL begleitet Hunde auf dem Weg in ein neues Zuhause. So wird erst gezeigt, wie es den Tieren im Tierheim geht und – soweit bekannt – was sie für eine Vorgeschichte haben. Dann ist zu sehen, wie Tiertrainerinnen und -trainer die Hunde auf eine mögliche Vermittlung vorbereiten und schließlich, wie sie sich bei ihrem neuen Herrchen oder Frauchen einleben. Zwei Staffeln der Sendung gab es bisher, und in beiden waren auch Hunde aus dem Tierheim in Zell im Landkreis Haßberge dabei. Jetzt ist Staffel 3 in Arbeit. Auch diesmal soll wieder die Geschichte von zwei Hunden aus dem Haßbergkreis erzählt werden.

Diese beiden Hunde gibt es nur im Doppelpack

Doch bevor die neuen Folgen gedreht werden können, müssen erst einmal Menschen gefunden werden, die die Tiere haben wollen, um die es in der Sendung gehen soll. Eben deshalb hat RTL am Sonntag die Sonderfolge "Die neuen Hunde" ausgestrahlt, in der Moderator und Hundeexperte Martin Rütter die Tiere für Staffel 3 vorstellte. Aus dem Tierheim Haßberge sind es diesmal Maremmen-Abruzzen-Schäferhund Yeti und Pyrenäenberghund Knut, zwei große, flauschige, weiße Hunde, die nur gemeinsam vermittelt werden.

