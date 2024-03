Würzburg

05.03.2024

"Die Uschi": Inoffizielle Namensgeberin der Kult-Kneipe "Käuzle" in Würzburg ist gestorben

Die Kneipe "Käuzle" in der Juliuspromenade wird von vielen Gästen nur "Uschi" gennant. Die Namensgeberin und ehemalige Betreiberin ist nun gestorben.

Von Sophia Scheder

Auch wenn die 1998 eröffnete Kneipe in der Juliuspromenade eigentlich "Käuzle" heißt, kennen sie viele Würzburgerinnen und Würzburger bis heute nur als "die Uschi". Namensgeberin ist die frühere Betreiberin und Thekenfrau Uschi Weber, die nun verstarb.

Als echter Familienbetrieb wurde das "Käuzle" von Uschi Weber und Tochter Denise Hertlein betrieben. Seit 2016 hat Hertlein den Betrieb alleine übernommen und führt die Kneipe seitdem im "Mallorcastyle", wie auf der Homepage zu erfahren ist. Sie war es auch, die den Tod ihrer Mutter auf den sozialen Netzwerken am Montagabend öffentlich machte.

