Überraschung bei der Würzburger  Hofbräu: Ehemaliger Chef der Rhöner Streck-Bräu wird Geschäftsführer

Plus Der Nachfolger als Chef der Würzburger Hofbräu heißt Axel Kochinki. Im Juni erst machte er mit dem Verkauf seiner 300 Jahre alten Ostheimer Brauerei Schlagzeilen.

Schon beim Würzburger Kiliani-Anstich im Juni kursierten erste Gerüchte zur Personalie. Nun ist es amtlich: Laut einer Pressemitteilung der Würzburger Hofbräu vom Mittwochvormittag heißt der Nachfolger von Norbert Lange als Geschäftsführer Axel Kochinki.

Der Diplom-Betriebswirt (BA) und Diplom-Braumeister aus Ostheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) hatte Mitte Juni beim Anstich des Ostheimer Stadtfestes Schlagzeilen gemacht. Er kündigte das Ende der 1718 gegründeten Streck-Bräu im Rhönstädtchen für Ende September an. Die hatte 2018 groß ihr 300-jähriges Bestehen gefeiert. 2022 wurde die kleine Rhöner Brauerei gar zu Deutschlands Brauerei des Jahres gewählt. Umso schockierender war die Nachricht von der angekündigten Schließung, für die Region wie für die gebeutelte Branche selbst.