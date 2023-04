Fußball: Regionalliga

Die Würzburger Kickers feiern den ersten Auswärtssieg des Jahres

Plus Ein abgefälschter Schuss von Maximilian Zaiser bringt den Würzburger Kickers das 1:0 bei der SpVgg Ansbach und nährt die Hoffnung auf eine Trendwende.

Von Frank Kranewitter

Kommen die Würzburger Kickers jetzt zurück in die Erfolgsspur? Zumindest scheint nun defensive Stabilität Einzug zu halten. Beim 1:0 (0:0) bei der SpVgg Ansbach blieben die Rothosen zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentor. "Wir bringen wieder die Leidenschaft auf den Platz, die uns in der Vorrunde ausgezeichnet hat", sagte Kickers-Rechtsverteidiger Thomas Haas nach dem Erfolg. Es war zumindest ein kleiner Schritt hinaus aus der Krise der letzten Wochen.

Trainer Marco Wildersinn hatte am Donnerstagabend wie schon beim 0:0 in Buchbach am vergangenen Samstag eine Dreier-Abwehrkette aufgeboten und Domenico Alberico neben Saliou Sané in den Sturm gestellt. Ein taktischer Versuch, den er nach 37 Minuten eher zähen und zumeist torungefährlichen Bemühen in Ansbach abbrach. Ein Doppelwechsel machte dem Experiment ein Ende. Benjika Caciel und André Leipold kamen für Alberico und Abwehrmann Marius Wegmann mit dem Auftrag fortan als Außenstürmer für mehr Betrieb rund um den Ansbacher Strafraum zu sorgen. "Wir hatten es nicht geschafft, den Gegner in dessen Hälfte festzupressen. Deshalb wollten zwei sehr offensive Spieler bringen. Auch um zu dokumentieren, dass wir mehr nach vorne spielen", begründete Wildersinn die Umstellung später.

