Die Würzburger Kickers haken den ersten Sieg der Saison schnell ab

Trainer Marco Wildersinn freut sich nach dem 2:0 der Würzburger Kickers beim FC Augsburg II über die defensive Stabilität und ein Standardtor.

Als sich Trainer Marco Wildersinn nach dem 2:0-Auswärtssieg der Würzburger Kickers beim FC Augsburg II verabschiedete und auf den Weg in den Kabinentrakt des altehrwürdigen Rosenaustadions machte, sagte er noch rasch: "Mund abputzen! Weiter geht's!" Der erste Dreier dieser Saison war kein Anlass für überbordenden Jubel, auch wenn auch Wildersinn einräumte, dass der Erfolg nach dem Heim-0:0 zum Auftakt gegen Memmingen gut für das Seelenleben war: "Man sehnt sich nach der Vorbereitung natürlich nach dem ersten Sieg. Der ist beim Auftakt leider nicht gelungen. Da tut das heute schon gut."

So richtig aus der Ruhe bringen lassen wollten er und Sportdirektor Sebastian Neumann sich nicht, auch wenn schon das Auftakt-Remis ausreichte, um im Umfeld eine gewisse Nervosität freizulegen, die darauf schließen lässt, wie viel für die Kickers in dieser Saison auf dem Spiel steht. Es geht schließlich um die Zukunft des Würzburger Profi-Fußball-Projekts. Gemessen daran, wirkte die Art und Weise, wie das Wildersinn-Team den ersten Saisonsieg abhakte schon bemerkenswert geschäftsmäßig.

Vor allem die Stabilität in der Defensive, mit der die Kickers den durchaus ballfertig wirkenden Augsburgern früh die Kräfteverhältnisse klar machten, gefiel nicht nur dem Cheftrainer: "Wir haben gegen einen Gegner, der durchaus Qualität besitzt, sehr, sehr wenig zugelassen", so Wildersinn. Einmal musste Torhüter Vincent Friedsam nach einem langen Ball weit vor seinem Tor klären, ansonsten hatte die neue Nummer eins zwar wenig zu tun, strahlte beim Herunterfangen einiger Flanken aber viel Sicherheit aus. Überhaupt scheint sich der Defensivverbund früh in der Saison gefunden zu haben, auch weil die Innenverteidiger Daniel Hägele und Marius Wegmann mit ihrer Kopfballstärke auch vor dem gegnerischen Tor wertvoll sind.

Wegmann war es denn auch, der im Anschluss an einen Eckball per Kopf das erste Tor der Saison erzielte. Standardsituationen sollen in dieser Saison, in der die Würzburger wohl immer wieder gegen tief gestaffelte Gegner anrennen müssen, ohnehin ein wichtiges Mittel zum Erfolg werden. "Wir haben schließlich gute Schützen und starke Kopfballspieler", sagt Wildersinn. Gegen Memmingen verpufften Ecken und Freistöße noch zumeist für den Gegner gefahrlos. Grund genug, sich intensiver damit zu beschäftigen, so Wildersinn: "Wir haben uns auch in dieser Woche viele Dinge noch einmal angesehen und auch geübt. Wir feilen ständig an den Abläufen. Es ist schön, wenn die Arbeit sich so bemerkbar macht."

Neben den Innenverteidigern bilden derzeit Kapitän Peter Kurzweg auf links und Fabrice Montcheu auf rechts als Außenbahnspieler die Abwehrkette. Dass Montcheu, nach einer starken Vorbereitung, nun bereits zum zweiten Mal in Serie den Vorzug vor Thomas Haas erhielt, mag den einen oder anderen überrascht haben. Doch Wildersinn sah keinen Anlass seine Startelf zu verändern, schickte zum zweiten Mal in Folge das gleiche Team aufs Feld. "Es gab nach dem ersten Spiel Luft nach oben. Aber ich finde, so schlecht haben wir es auch da nicht gemacht", sagte er: "Die, die heute begonnen haben, haben das Vertrauen gerechtfertigt." Schon an diesem Dienstag (18.30 Uhr) wird es für jene Akteure, die nun erst einmal auf der Bank Platz nehmen mussten, eine Bewährungsprobe. Dann treten die Kickers in der ersten Runde des landesweiten Toto-Pokal-Wettbewerbs beim oberpfälzischen Bezirksligisten SV Hahnbach an.