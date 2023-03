Schweinfurt

11.03.2023

Dienstwagen, Homeoffice, Vier-Tage-Woche? Personal-Chef von ZF über die Forderungen von Jobeinsteigern

Job bei ZF? In Vorstellungsgesprächen treten Bewerberinnen und Bewerber heute selbstbewusster auf - und stellen andere Fragen als früher, sagt Marcus Giek, Personalleiter beim Automobilzulieferer ZF in Schweinfurt.

Plus Arbeitskräfte werden fast überall verzweifelt gesucht. Was wollen Mitarbeiter – und wie reagieren Firmen? Marcus Giek von ZF in Schweinfurt über Bewerbungsgespräche heute.

Von Susanne Schmitt Artikel anhören Shape

Ob in der Pflege, Gastronomie, im Handwerk oder in der Industrie: Fachkräfte werden überall verzweifelt gesucht. Bewerber sind begehrt und können ihren Arbeitsplatz immer häufiger aussuchen. Und die Firmen? Unternehmen, sagt Marcus Giek, müssten inzwischen mehr Zugeständnisse machen. Der 51-Jährige ist seit 2008 Personalleiter beim Automobilzulieferer ZF in Schweinfurt und hat seitdem unzählige Bewerbungsgespräche geführt. Im Interview erklärt Giek, warum Arbeit bei vielen Menschen nicht mehr über allem steht - und weshalb es bei ZF zwar keine Bällebäder gibt, aber 300 Teilzeit-Modelle.

