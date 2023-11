Biebergemünd

23.11.2023

Diesmal kein Wolf: Erstmals hat wohl ein Goldschakal zwei Schafe im Spessart gerissen

Plus Die Untersuchung eines Vorfalls im hessischen Roßbach lieferte ein überraschendes Ergebnis: Der Goldschakal breitet sich immer weiter aus.

Von Björn Kohlhepp

Wolfsrisse hat es dieses Jahr einige gegeben im Spessart. Natürlich war der Wolf auch sofort verdächtig, am 14. Oktober im hessischen Roßbach, einem Ortsteil von Biebergemünd, zwei Schafe gerissen zu haben. Hinzu kam ein gerissenes Reh bei Biebergemünd acht Tage später. War dort etwa ein weiterer Wolf aktiv, nachdem die Wölfin aus dem Spessart in die Rhön weitergezogen war? Für den Riss am 22. Oktober war laut einer DNA-Analyse, beauftragt vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, ein Hund verantwortlich. Bei den zwei toten Schafen gab es eine Überraschung: An den Kadavern wurde Genmaterial eines Goldschakals gefunden.

Der vom Nahen Osten über Indien bis nach Thailand vorkommende Goldschakal breitete sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter nach Norden und Westen aus. Dass ein solches Tier, das in der Größe zwischen einem Wolf und einem Fuchs liegt, ein ausgewachsenes Schaf reißt, gilt als ungewöhnlich. Dass ein Goldschakal junge Schafe oder Ziegen reißt, kommt allerdings vor. Grundsätzlich, so sagen es Experten, muss es aber nicht bedeuten, dass ein Tier, dessen DNA-Spuren sich finden, auch der Angreifer war. Denn es käme auch als Nachnutzer in Frage.

