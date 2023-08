Direktkandidat mit 20 Jahren: Vater Gerstner ist in der CSU, Sohn Lukas Linken-Kandidat - Hängt der Haussegen schief?

Plus Lukas Gerstner aus Trappstadt kandidiert bei den Landtagswahlen am 8. Oktober im Stimmkreis 604 Haßberge, Rhön-Grabfeld für die Partei "Die Linke". Warum Klimaschutz und soziale Frage verbunden sind.

Der Vater ist seit 20 Jahren stellvertretender Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes und der 20 Jahre alte Sohn lässt sich zum Direktkandidaten der Partei Die Linke für die Landtagswahl am 8. Oktober im Stimmkreis 604 Haßberge, Rhön-Grabfeld aufstellen. Hängt da der Haussegen schief im Hause Gerstner in Trappstadt?

Kandidat Lukas Gerstner schmunzelt und schüttelt den Kopf. "Mein Vater hat sich mir gegenüber noch nie negativ zu meiner Mitgliedschaft bei den Linken geäußert", sagt der junge Mann beim Gespräch im Garten seines idyllisch gelegenen Elternhauses, in dem er noch wohnt. Zu Hause sei schon immer viel über Politik und Geschichte gesprochen worden, daher komme sein Interesse.