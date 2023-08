Würzburg

Diskussion nach Randale von nacktem Mann in Würzburg: Was Videos zeigen und was die Polizei zum Einsatz sagt

Ein Polizeieinsatz in Würzburg sorgt auf Social Media für Diskussionen (Symbolbild).

Plus Nach der Randale eines nackten Mannes in der Würzburger Zellerau wurde auf Facebook die Darstellung der Polizei angezweifelt. Was über den Einsatz jetzt bekannt ist.

Ein Vorfall in der Würzburger Zellerau vom Montagabend hat für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag hatte die Polizei eine Mitteilung veröffentlicht, derzufolge ein Mann – möglicherweise unter Drogeneinfluss – nackt die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs zertrümmert hatte. Laut Polizei verhielt sich der Mann bei der Festnahme aggressiv und musste mit Zwang zu Boden gebracht werden. Einige Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook zweifeln diese Darstellung nun an.

"Also im Video sieht man wie der Mann sich widerstandslos hat festnehmen lassen", kommentiert eine Nutzerin unter einem Beitrag der Facebook-Seite "Blaulicht Würzburg". Ein anderer schreibt: "Wo hat die Polizei ihn überwältigen müssen. Die Polizei ist eingetroffen und er hat sich die Handschellen anlegen lassen." Der Redaktion liegt ein mehrminütiges Video vor, das das Geschehen vor und teilweise während der Festnahme zeigt.

