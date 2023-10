Ebelsbach/Berlin

19:30 Uhr

Diskussion über Gewalt gegen Frauen: Sophia Thomalla tritt wegen CSU-Politikerin Dorothee Bär aus der CDU aus

Plus Die Influencerin Sophia Thomalla regt sich mächtig über eine Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion auf. Sie macht Dorothee Bär für AfD-Erfolge verantwortlich.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann, er habe sich weiblichen Fans gegenüber immer wieder übergriffig verhalten, beschäftigen seit Monaten nicht nur die Medien, sondern vermehrt auch die Politik. Nach einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an diesem Mittwoch greift nun die Influencerin Sophia Thomalla die Unionspolitikerinnen Dorothee Bär und Julia Klöckner an. In einem Instagram-Post erklärt sie nach zwölf Jahren ihren Austritt aus der CDU. Der Boulevard tobt.

Thomalla, die auch als Partnerin von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev immer wieder im medialen Fokus steht, stößt sich daran, dass Bär und Klöckner am Mittwoch zu einer Diskussionsrunde mit dem Titel "Gewalt gegen Frauen - das Schweigen brechen" Shelby Lynn eingeladen hatten. Die Irin hatte mit Posts den Rammstein-Skandal ins Rollen gebracht. In den sozialen Medien behauptete sie, man habe sie am Rande eines Konzerts in Litauen unter Drogen gesetzt, um sie gefügig zu machen. Ein Vorwurf, den Lindemann und die Band bestreiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen