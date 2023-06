Mellrichstadt

11:00 Uhr

Diskussion um Rammstein: Hat sie Folgen für das Streutal-Festival mit der Coverband Stahlzeit?

Plus Die Diskussion um Rammstein-Sänger Till Lindemann weitet sich auf Coverbands wie Stahlzeit aus. Könnte das Konzert in Mellrichstadt gar abgesagt werden? Der Veranstalter äußert sich.

Die Rammstein-Coverband "Stahlzeit" ist Headliner beim Streutal-Festival am Freitag, 21. Juli, in Mellrichstadt. Die sechs Jungs um Sänger Helfried Reißenweber haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Vorbildern Tribut zu zollen. Hierbei wird nicht nur die Musik kopiert, sondern auch die Bühnenshow.

Doch aktuell überschatten Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann die Band. Fällt ein Schatten auch auf die Coverbands? "Stahlzeit" möchte "dazu keine Stellung nehmen". Nur so viel: "Uns gegenüber stehen keine Vorwürfe im Raum und wir freuen uns auf die kommenden Konzerte, die alle wie geplant stattfinden werden. So auch am 21. Juli in Mellrichstadt."

