Oberfladungen

Doch kein Happy End für Jamie: Fundhund aus Oberfladungen wieder zurück im Tierheim Wannigsmühle

Plus Jamie sucht erneut ein Zuhause. Im Februar war der Hund ausgesetzt worden und im Tierheim Wannigsmühle gelandet. Dann wurde er adoptiert. Jetzt ist er wieder zurück.

Zum zweiten Mal ist Jamie nun im Tierheim Wannigmühle in Münnerstadt. Zunächst war der Schäferhund-Mischling im Februar am Sportplatz in Oberfladungen ausgesetzt worden. Aufmerksame Finder brachten ihn ins Tierheim Wannigsmühle. Die dortigen Verantwortlichen fanden zum Glück schnell ein neues Zuhause für den jungen Rüden. Doch das Glück währte nicht lange. Sechs Tage nachdem Jamie an seine neuen Besitzer übergeben worden war, ging es für den Vierbeiner wieder zurück ins Tierheim. Grund für die Abgabe: Jamie ist ein ungestümer Wirbelwind.

Vorerst kein Happy End für Fundhund Jamie

"Es geht ihm so weit gut, bis auf diesen Fall", erklärt Tierheim-Mitarbeiterin Lucy Schröder auf Nachfrage dieser Redaktion. Jamie strahle eine unkontrollierte Energie aus, damit waren seine neuen Besitzer wohl schlicht und einfach überfordert, vermutet Schröder. Er würde "seine Grenzen" austesten, in die Leine beißen, zerren, schnappen und springen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Daher hätten sich die neuen Besitzer dazu entschieden, den jungen Hund wieder zurück ins Tierheim zu bringen. Das heißt: vorerst kein Happy End für Jamie.

