Würzburg

06.07.2023

Doch keine Wurst beim Würzburger Hafensommer: Das steht stattdessen auf der Speisekarte

Plus Lange wurde diskutiert. Mitte Mai kam dann Nachricht, dass es doch ein Fleischgericht beim Würzburger Hafensommer geben wird. Doch das wird nicht die Bratwurst sein.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Nach der kontroversen Diskussion über das Essensangebot beim Hafensommer steht die Speisekarte für das Musikfestival inzwischen fest. An Stelle der vor zwei Monaten angekündigten Biobratwurst gibt es als Fleischgericht eine "Curry Couscous Bowl" mit mariniertem "Pulled Turkey", also gezupftem Truthahnfleisch.

Nach der Ankündigung des Fachbereichs Kultur, in diesem Jahr bei den Snacks in den Konzertpausen des Hafensommers erstmals nur fleischlose Kost anzubieten, hatten CSU und FDP mit Unterstützung von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) heftig protestiert und dem Kulturreferat unter anderem "Übergriffigkeit" und "Umerziehung" vorgeworfen. Nachdem der Würzburger Wurststreit deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, folgte Mitte Mai per Pressemitteilung die Ankündigung von OB und Kulturreferent Achim Könneke, nun doch eine "regionale Bio-Bratwurst" beim Hafensommer anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen