Döner für 1 Cent: Eröffnung der Kette "Berliner Döner" in Würzburg sorgt für Gesprächsstoff

Plus Wie kann es sein, dass ein Döner in Würzburg nur einen Cent kostet? Diese Redaktion hat mit dem Inhaber von "Berliner Döner" gesprochen und das war seine Antwort.

Seit mehreren Wochen schon zieht das große Banner in der Eichhornstraße 12 die Blicke auf sich. "Berliner Döner - 1 Cent für 3 Tage Eröffnungsangebot" steht groß über dem Laden. In der Stadt sorgt die Neueröffnung bereits für Gesprächsstoff.

Auch, weil man sich die Frage stellen muss, wie der Verkauf von Döner für einen Cent mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, in denen die Frage nach höheren Preisen für Fleisch immer größer wird, zusammenpasst. Immer mehr Menschen sprechen sich dafür aus, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, Lebensmittel bewusster zu genießen und auf gute Haltung und Qualität zu achten – und das kostet.