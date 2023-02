Mehrfache Gefahr für Feuerwehrleute: Flammen, giftiger Rauch und Verdacht auf höheres Krebsrisiko

Plus Die Frauen und Männer der Feuerwehr wissen um das Risiko, wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden. Doch eine andere Gefahr lauert danach – sie kann aber verringert werden.

Dichter, schwarzer Rauch, der aus brennenden Gebäuden oder Objekten dringt; stinkende, beißende Gerüche bei Gefahrgut-Unglücken: Wer bei der Feuerwehr ist und alarmiert wird, weiß, dass Gefahr droht. Der Feuerwehrmann wird mit solchen Stoffen konfrontiert, ebenso wie die Feuerwehrfrau kommt er damit vielleicht sogar in Kontakt. Doch ist bekannt, dass die Gefahr nach Ende des Einsatzes noch nicht gebannt ist?